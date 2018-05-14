В стычках с израильскими военными на границах Газы погибли два палестинца

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Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ГАЗА, 14 мая — РИА Новости. Двое палестинцев погибли, свыше 250 пострадали от пуль и газа в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

Израильтяне стянули дополнительные силы к анклаву, опасаясь попыток многотысячных толп прорваться через границу на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.

"Погибли двое палестинцев, количество пострадавших достигает 257 человек, 150 из них ранены боевыми пулями", — сказал собеседник агентства.

Израильские военные насчитали около 10 тысяч участников беспорядков, которые идут на десяти участках вдоль границ сектора Газа. Прилегающие к анклаву районы армия объявила закрытой зоной и обещает жестко пресекать "любые посягательства на суверенитет государства".

Ранее сообщалось, что демонстрации и митинги, чреватые столкновениями с израильскими военными, ожидаются в понедельник — день открытия дипмиссии США в Иерусалиме, который американский президент Дональд Трамп признал столицей еврейского государства вопреки претензиям палестинцев на его восточную часть.

Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоится 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.

