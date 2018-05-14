Россия убеждена в необходимости денуклеаризации Корейского полуострова

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано во время встречи. 14 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано во время встречи. 14 мая 2018

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Россия убеждена в необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил постпред РФ при международных организациях Михаил Ульянов по итогам встречи президента Владимира Путина с генеральным директором МАГАТЭ Юкией Амано.

"В ходе встречи президента с генеральным директором МАГАТЭ Юкией Амано в центре внимания оказалась региональная проблематика, по понятным причинам это Северная Корея и Иран. По Северной Корее он (Путин) подчеркнул, что по убеждению российской стороны, необходимо вести дело к полной денуклеаризации Корейского полуострова", — сказал Ульянов журналистам.

При этом, по его словам, президент РФ призвал главу МАГАТЭ заниматься этой проблематикой максимально беспристрастно, объективно и профессионально.

Ульянов также признал, что на фоне выхода США из ядерной сделки по Ирану аналитики говорят, что принятое американской стороной решение может самым неблагоприятным образом сказаться на перспективах поиска урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Однако, по его словам, эта тема на прошедшей встрече Путина Амано не поднималась.