В Бангладеш во время раздачи еды погибли не менее восьми человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли в результате давки, которая произошла во время раздачи еды нуждающимся в области Читтагонг на юго-востоке Бангладеш, сообщает местная полиция.

Инцидент произошел в понедельник. По данным правоохранителей, в этот день порядка 20 тысяч человек собрались возле одного из крупных промышленных предприятий, администрация которого ежегодно организовывает раздачу продуктов по случаю начала священного для мусульман месяца Рамадан. После нескольких часов ожидания на солнцепеке некоторые люди почувствовали дурноту и упали в обморок. Начавшаяся вслед за этим давка не позволила врачам своевременно оказать медицинскую помощь пострадавшим.

"Мы получили информацию о том, что восемь человек из толпы погибли из-за давки и теплового удара", — сказал представитель местной полиции Имран Бхуйян, слова которого приводит портал bdnews24. По данным СМИ, все погибшие — женщины.

В настоящее время ведется опознание тел, добавил сотрудник правоохранительных органов.