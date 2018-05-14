В Киеве рассказали о последствиях в случае провала переговоров с МВФ

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Киев имеет достаточно шансов договориться с МВФ по цене на газ, вместе с тем, без последующего финансирования фондом Украине не грозит дефолт, заявил министр кабинета министров Украины Александр Саенко в интервью украинскому интернет-изданию "Обозреватель".

По его словам, сейчас главная задача — выполнить существующую программу, а успешное выполнение этой программы откроет возможность рассматривать начало новой программы сотрудничества. Саенко считает, что Украина имеет достаточно шансов найти общий с МВФ подход для установления критериев формирования цены на газ. "У нас есть консенсус с МВФ в том, что мы говорим по поводу самой формулы, не меняя принципов. Представители МВФ, НБУ отправились в Вашингтон, чтобы провести соответствующие переговоры. Я считаю, у нас достаточно шансов найти общий с МВФ подход для установления критериев формирования цены на газ", — сказал министр.

Он добавил, что на рассмотрение МВФ будет предложено несколько вариантов, но главное — формула должна быть справедливой.

На вопрос о том, что будет без МВФ, если стороны не договорятся и Киев не получит транш, он сказал, что "министерство финансов рассчитывает и другие варианты". При этом на вопрос относительно возможности дефолта без МВФ, он сказал: "Ни в коем случае".

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда.

В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки. Одними из главных требований МВФ на сегодня является создание на Украине антикоррупционного суда и повышение цен на газ.