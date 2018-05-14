В МАГАТЭ не нашли нарушений ядерной сделки Ираном, заявил постпред в Вене

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано на встрече с президентом России Владимиром Путиным воздержался от комментариев относительно решения Вашингтона о выходе из СВПД, агентство продолжит осуществлять мониторинг и проверку в Иране, не видит нарушений иранской ядерной сделки со стороны Тегерана, сообщил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Агентство — это техническая, деполитизированная организация, и генеральный директор совершенно справедливо воздержался от каких-либо оценок решений, принятых в Вашингтоне", — сказал Ульянов.

"Он говорил о том, что агентство осуществляет мониторинг и проверку в Иране и намерено делать это и впредь, в соответствии с теми причинами, которые ему даны от Совета Безопасности ООН и совета управляющих МАГАТЭ", — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, видит ли МАГАТЭ нарушения со стороны Ирана, Ульянов заявил: "Не видит".

Комментируя вопрос о том, какими причинами руководствовались США, он подчеркнул: "Я думаю, что это либо неверное понимание существа этой сделки, либо политическое решение, связанное в том числе с отторжением всего наследия господина Обамы. Впечатление, по крайней мере, такое".