ЕС на два года продлил мандат миссии по обучению армии Мали

БРЮССЕЛЬ, 14 мая — РИА Новости. ЕС продлил на два года мандат миссии Евросоюза EUTM по обучению и тренировке вооруженных сил Мали, увеличив также ее бюджет, сообщила в понедельник пресс-служба Совета ЕС.

"Совет продлил мандат учебной миссии ЕС в Мали на два года, до 18 мая 2020 года. Совет также внес изменения в мандат миссии, включив в ее цели консультирование и профессиональную поддержку совместных сил группы G5 Сахель (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад — ред.)", — говорится в сообщении.

Совет ЕС согласился увеличить бюджет миссии до 59,7 миллиона евро на период до мая 2020 года (33,4 миллиона евро на текущий двухгодичный период).

Миссия призвана оказывать помощь в восстановлении малийских вооруженных сил, способных обеспечить долгосрочную безопасность и восстановить территориальную целостность страны. Миссия также консультирует власти по вопросам реформирования армии.

Штаб-квартира миссии находится в Бамако. Командующим миссией является испанский бригадный генерал Энрике Миллан Мартинес.

Франция также проводит в Сахаро-Сахельском регионе операцию "Бархан" для стабилизации обстановки в этом регионе и борьбы с терроризмом. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около 4 тысяч военнослужащих.