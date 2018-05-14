В последние годы проходит кампания по фальсификации истории, заявил Лавров

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В последние годы проходит беспрецедентная по масштабам кампания по фальсификации истории в угоду сиюминутной политической конъюнктуре, заявил в понедельник и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров.

"На протяжении последних лет мы являемся свидетелями беспрецедентной по масштабам кампании по политизации и переписыванию истории в угоду сиюминутной политической конъюнктуре", — сказал Лавров.

По его словам, эти действия носят ярко выраженную антироссийскую направленность и стали составным элементом политики сдерживания России.

Как указал Лавров, наиболее кощунственными являются попытки исказить события Великой Отечественной войны и Второй Мировой войны в целом, пересмотреть их итоги, принизить роль победителей фашизма. Он напомнил, что президент России Владимир Путин, выступая 9 мая, подчеркнул, что РФ никогда не позволит это сделать.

"Тем более, что такие аморальные действия, очевидно, ведут к росту ксенофобии, агрессивного национализма, различного рода проявлений нетерпимости. В конечном итоге все это существенно подрывает архитектуру международной безопасности и систему защиты и обеспечения прав человека", — указал Лавров.