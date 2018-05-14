В Черкассах не смогли выяснить причину отравления детей в школ

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Школа в украинских Черкассах, где произошло массовое отравление детей, возобновила свою работу, однако причины чрезвычайного происшествия так и не выяснили, сообщается на сайте Черкасского горсовета в понедельник.
"С понедельника, 14 мая, в черкасской школе №8 возобновился учебный процесс. После массового отравления детей, которое произошло в этом учебном заведении 8 мая, комиссия по чрезвычайным ситуациям выделила школе два карантинных дня", — говорится в сообщении со ссылкой на директора департамента образования Черкасского горсовета Сергея Воронова.
По его словам, источник загрязнения на данный момент не обнаружен, и причины, почему нескольким десяткам детей стало плохо во время утренней линейки, пока не установлены.
Ранее премьер Владимир Гройсман не исключил, что во время мероприятий в школе в Черкассах могли распылить какое-то вещество. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключил в свою очередь, что массовое отравление детей могло произойти в результате "целенаправленных действий неустановленных лиц".