Украинские силовики 22 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, ранение получил один человек, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР заявили о 33 обстрелах.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 22 раза… В результате обстрела со стороны ВСУ получил ранение гражданин республики", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили более 260 мин по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы бронетехника и стрелковое оружие. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 534 единицы", — отметил представитель ДНР в СЦКК.