Верховный суд Индии признал бивни слонов собственностью правительства

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая — РИА Новости. Верховный суд Индии признал все слоновьи бивни на территории страны исключительной собственностью правительства, говорится в решении суда высшей инстанции, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.

Таким образом, коллегия из трех судей во главе с председателем ВС Индии Дипаком Мисрой поставила точку в 20-летнем споре о принадлежности этого редкого ресурса. В своем решении суд безоговорочно определил: "не может быть ни йоты сомнения в том, что слоновьи бивни являются собственностью правительства".

"Данное положение четко определяет, что слоновая кость, импортируемая в Индию, а также любые предметы, из неё изготовленные,..являются собственностью правительства, а также с учётом того, что охота на животное ведётся в заповеднике или национальном парке, принадлежащем центральному правительству, это животное, а также любой необработанный трофей или мясо такого животного будет считаться собственностью центрального правительства", — сказано в вердикте.

Решение Верховного суда Индии было основано на тщательном изучении действия Закона о лесных ресурсах штата Керала от 1961 года и Акта о защите дикой природы от 1972 года. Как постановила коллегия судей, эти нормативные акты однозначно определяют принадлежность слоновых бивней государству, что, однако, не помешало браконьерам использовать "лазейки" в существующем законодательстве для получения и последующей незаконной продажи этого ценного ресурса.