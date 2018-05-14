На Украине при падении козырька подъезда погиб ребенок

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Четверо детей получили травмы из-за падения бетонного козырька у входа в подъезд в подконтрольном украинским силовикам городе Доброполье Донецкой области, одна из пострадавших скончалась в больнице, сообщило в понедельник областное управление полиции Украины.

По данным украинской полиции, ЧП произошло в воскресенье.

"В результате падения бетонной конструкции 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение местной больницы… К сожалению, телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, сегодня утром девочка умерла", — говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.

В нем также отмечается, что "трое других детей получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает".

В настоящее время устанавливаются причины трагедии, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".