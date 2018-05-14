Лавров обсудит с "шестеркой" действия после выхода США из договора по Ирану

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, что обсудит с остальными членами "шестерки" международных посредников совместные действия после выхода США из соглашения по иранскому атому.

"Мы запланировали в ближайшие буквально дни контакты со всеми участниками этой сделки, за исключением Соединенных Штатов, они объявили о выходе из договоренностей", — заявил Лавров.

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД) и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.