МЕХИКО, 14 мая – РИА Новости. Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Америко де Грация сообщил об убийстве повстанцами из колумбийской Армии национального освобождения (АНО) 20 шахтеров в венесуэльском штате Боливар.

"Мне сообщают, что во время вторжения АНО в район Гуасипати 7 мая были убиты около 20 человек. До сих пор нет официальных заявлений на этот счет", — говорится в сообщении микроблога в Twitter депутата со ссылкой на известного венесуэльского журналиста Хермана Дама.

По данным Дама, колумбийские повстанцы взяли под свой контроль сразу шесть шахт в районе Гуасипати и убили тех, кто сопротивлялся их приходу.

Штат Боливар известен своими шахтами, добывающими, в том числе, золото.