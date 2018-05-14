В Индонезии в жилом доме взорвалась самодельная бомба, сообщили СМИ

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Самодельное взрывное устройство взорвалось в жилом доме в городе Сидоарджо в индонезийской провинции Восточная Ява, три человека погибли, пишет газета Jakarta Post.

Взрыв произошел через несколько часов после тройного теракта во втором по величине городе Индонезии Сурабая, который находится в той же провинции. Предположительно, устройство сработало раньше времени.

Отмечается, что двум детям, находившимся в квартире, удалось выжить, так как в момент взрыва их не было в комнате. Три члена их семьи погибли.

Как сообщалось ранее, в воскресенье в результате тройного теракта погибли 11 человек, 40 пострадали. Первый взрыв прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в 7.15 по местному времени (5.15 мск), последующие два взрыва произошли с интервалами около пяти минут в том же городе. Второй взрыв прогремел в протестантской церкви на улице Дипонегоро (Diponegoro), третий — в церкви пятидесятников на улице Арджуно (Arjunо).

Как сообщило издание Strait Times со ссылкой на начальника полиции Тито Карнавиана, атаки на три церкви в Индонезии совершили шесть членов одной семьи – отец, мать, два сына в возрасте 16 и 18 лет, а также две дочери, которым было 9 и 12 лет. По данным Карнавиана, семья была причастна к местной террористической организации "Джемаа Аншарут Даула" (JAD), которая связана с группировкой ИГ (запрещена в России).