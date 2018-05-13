Иракские силовики уничтожили трех террористов ИГ* к югу от Мосула

МОСУЛ, 13 мая — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракские силовики уничтожили трех террористов группировки ИГ*, напавших на блокпост к югу от Мосула, сообщил журналистам представитель полиции провинции Найнава.

По его словам, радикалы атаковали блокпост местной полиции в районе Вади аль-Хаджр, расположенный в южных предместьях Мосула. Трое нападавших, отметил он, были уничтожены на месте ответным огнем.

В субботу в Ираке прошли парламентские выборы впервые после освобождения страны от ИГ*. Явка по первоначальным подсчетам составила 44,52%, в голосовании приняли участие 10,7 миллиона человек.

Как заявили по окончании голосования в Высшей независимой избирательной комиссии Ирака, в ходе выборов не было зафиксировано ни одного случая нарушения правопорядка.

Ожидается, что официальные итоги голосования будут озвучены в воскресенье вечером.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.