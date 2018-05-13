Мэй приветствовала намерение Ирана продолжать выполнять ядерное соглашение

ЛОНДОН, 13 мая – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время телефонной беседы с президентом Ирана Хасаном Роухани приветствовала его намерение придерживаться правил, установленных иранским ядерным соглашением, говорится в переданном в РИА Новости сообщении официального представителя канцелярии британского премьера.

Президент США Дональд Трамп 8 мая заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по атому с Ираном. Восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней, именно за этот срок партнерам Ирана потребуется прекратить ведение бизнеса с этой страной, заявило министерство финансов США.

"Премьер-министр подтвердил позицию Великобритании, что мы и наши европейские партнеры остаемся привержены задаче сохранения иранского ядерного соглашения. Она сказала, что в национальных интересах и Великобритании, и Ирана – сохранять соглашение, и приветствовала публично выраженное стремление президента Роухани подчиняться установленным правилам, добавив, что необходимо, чтобы Иран продолжал выполнять свои обязательства", — говорится в заявлении.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.