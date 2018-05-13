Киев принимает меры для помощи пострадавшим в ДТП в Белоруссии украинцам

Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве

Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины по поручению президента страны Петра Порошенко принимает комплекс мер для оказания помощи пострадавшим в ДТП в Белоруссии украинцам, сообщил в воскресенье начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Ранее в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии сообщила, что юные украинские футболисты пострадали в автоаварии под белорусским Каменцом (Брестская область), один ребенок погиб.

"По поручению президента Украины МИД принимает комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим в ДТП в Белоруссии украинцам. Привлечены лучшие белорусские медицинские специалисты для оказания помощи пострадавшим", — написал Кирилич в своем микроблоге в Twitter.