США не собираются добиваться смены власти в Иране, заявил советник Трампа

ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. США не собираются добиваться смены власти в Иране, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Болтона спросили в интервью телеканалу ABC , будут ли США стремиться к смене правительства Ирана.

"Политика администрации заключается не в этом. Политика администрации заключается в том, чтобы Иран никогда не приблизился к получению ядерного оружия и средств доставки", — сказал Болтон.

В прошлом Болтон считался одним из основных приверженцев идеи "смены режимов" и на этом основании отстаивал вторжение США в Ирак в 2003 году. В администрации президента Джорджа Буша-младшего, которая осуществила это вторжение, Болтон был заместителем госсекретаря и постпредом США при ООН.

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и заявили о введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения, включая вторичные санкции.