СВПД создал атмосферу безнаказанности для Ирана, утверждает Помпео

ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, из которого США вышли на прошлой неделе, лишь создал атмосферу безнаказанности для Тегерана, утверждает госсекретарь США Майк Помпео.

В эфире телеканал Fox News Помпео спросили, не пострадало ли сдерживание Ирана от выхода США из СВПД.

"Это просто смешно", — ответил Помпео. По его словам, в период действия соглашения Иран укреплял движение "Хезболлах" в Ливане и хуситов в Йемене, обстреливал аэропорты Саудовской Аравии.

"Все это в продолжение СВПД. Полагаю, что они (Иран — ред.) думали, что они могут действовать безнаказанно. Они видели также, что Европа наложила ровно ноль санкций на их программу создания баллистических ракет. Пока эта программа (СВПД — ред.) действовала, Иран продолжал свой марш по Ближнему Востоку", — заявил Помпео.

Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того, как во вторник президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что не выходит из соглашения, поскольку договоренность продолжит существовать между Тегераном и оставшимися пятью странами, участвовавшими в переговорах по ней.