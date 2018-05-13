Рейтинг правительства Японии вырос вопреки скандалам, показал опрос

ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Уровень поддержки правительства Японии вырос на 1,9 процентный пункта, несмотря на череду скандалов, разгоревшихся вокруг администрации премьер-министра Синдзо Абэ, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного агентством Киодо.

Так, рейтинг правительства Японии вырос до 38,9%. В то же время уровень неодобрения составляет 50,3%.

Падение популярности правительства и премьер-министра Синдзо Абэ связано с его возможной причастностью к махинациям вокруг двух образовательных учреждений — "Моритомо Гакуэн" и "Какэ Гакуэн", а также недостаточностью объяснений, которые премьер и его администрация дает по этому поводу. О своей неудовлетворенности предоставленными объяснениями заявили 75,5% респондентов.

Скандал вокруг этих двух учреждений уже стал причиной падения популярности правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) осенью прошлого года, что заставило тогда премьера распустить парламент и назначить новые выборы. На них ЛДП одержала победу, но выборы не поставили точку в стремлении оппозиции докопаться до сути и выяснить, оказывал ли Абэ и его супруга скрытую поддержку этим двум учреждениям.