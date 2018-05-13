СМИ: напавшего на прохожих в Париже вызывали к следователям в 2017 году

ПАРИЖ, 13 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Хамзата Азимова, ликвидированного накануне парижской полицией после нападения на прохожих в центре города, около года назад вызвали к следователям из-за причастности к группе радикальной молодежи, передаёт в воскресенье газета Point.

Сообщается, что молодой человек попал в поле зрения спецслужб в 2016 году, поскольку был причастен к группе молодых людей из Страсбурга, "которые заявляли о своём желании отправиться в зону боев на сирийско-иракской границе".

"Хамзат А. и ещё один из членов этой группы в апреле 2017 года были вызваны к следователям антитеррористического подразделения парижской полиции", — отмечает газета.

Никаких последствий для молодого человека эта встреча не принесла: "он не был ни лидером этой группы, ни тем, кто был наиболее мотивирован для того, чтобы отправиться в ту область". Впоследствии молодой человек вовсе отстранился от группы, контакты с бывшими товарищами он якобы не поддерживал на протяжении нескольких месяцев.

Вместе с тем, добавляет издание, ссылающееся на собственные источники, одна из девушек, также причастная к этому объединению, была "перехвачена в одной европейской стране" из-за попытки отправиться к границе Ирака и Сирии.

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