В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

На линии разграничения в разрушенном поселке Желобок в Луганской области. Архивное фото

На линии разграничения в разрушенном поселке Желобок в Луганской области. Архивное фото

ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За прошедшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции близ населенных пунктов Калиново, Желобок и Знаменка. В пресс-службе уточнили, что всего по территории республики было выпущено около 80 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

В свою очередь, представители операции Объединенных сил (ООС) заявили, что зафиксировали 73 случая обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военнослужащий погиб, еще четверо ранены.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

Как сообщает в воскресенье пресс-центр операции в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы "73 раза нарушали режим прекращения огня". "Во время боевых действий один наш защитник погиб, еще четверо получили ранения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всем раненым оказана необходимая медицинская помощь.

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