В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции близ населенных пунктов Калиново, Желобок и Знаменка. В пресс-службе уточнили, что всего по территории республики было выпущено около 80 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.
В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.
Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.
Как сообщает в воскресенье пресс-центр операции в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы "73 раза нарушали режим прекращения огня". "Во время боевых действий один наш защитник погиб, еще четверо получили ранения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что всем раненым оказана необходимая медицинская помощь.
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