Зариф вылетел в Пекин на переговоры по ядерной сделке

ПЕКИН, 13 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в воскресенье рано утром вылетел в Пекин для обсуждения ядерной сделки после выхода из соглашения США, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на МИД Ирана.

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства страны заявлении подтвердил предстоящий визит, однако о точной дате и его деталях не сообщалось. Гэн Шуан отметил, что "Китай является одной из сторон договора по иранскому атому и уделяет большое внимание общему направлению иранской ядерной программы".

Как пишет агентство, Зариф направился в Пекин с делегацией в составе высокопоставленных лиц из политического и экономического блока.

Ранее в пятницу источник в иранском внешнеполитическом ведомстве сообщил РИА Новости, что Зариф в воскресенье начинает дипломатическое турне для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Поездка начнется с Китая, который глава МИД Ирана посетит в воскресенье и понедельник, затем Зариф поедет в РФ, где встретится со своим коллегой, а затем направится в Брюссель. Позднее МИД Ирана подтвердил информацию. По его данным, в Брюсселе Зариф также встретится с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того как во вторник президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что не выходит из соглашения, поскольку договоренность продолжит существовать между Тегераном и оставшимися пятью странами, участвовавшими в переговорах по ней.