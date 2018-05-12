Жители Мосула выбирают "новую жизнь" спустя год после победы над ИГ*

Мужчина отдает свой голос на избирательном участке во время парламентских выборов в Багдаде, Ирак. 12 мая 2018

Мужчина отдает свой голос на избирательном участке во время парламентских выборов в Багдаде, Ирак. 12 мая 2018

МОСУЛ, 12 мая — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Сотни тысяч жителей иракского Мосула, освобожденного около года назад от террористической группировки "Исламское государство"*, которая объявила город своей столицей, приняли участие в прошедших в субботу выборах в парламент страны.

Улицы Мосула, где еще не так давно разрывались снаряды и шли ожесточенные бои, пестрят плакатами, с которых на прохожих глядят многочисленные кандидаты в парламент. Политической рекламой полна и площадь, на которой фанатики устраивали публичные казни и вели агитацию.

У одной из школ в районе аз-Зухур, переоборудованной в этот день в избирательный центр, — сотни человек. Женщины и мужчины стоят в очереди, чтобы проголосовать за своего кандидата. Перед входом на участок людей тщательно обыскивают военные, ведь радикалы обещали испортить эти выборы терактами. Однако жителей Мосула, повидавших за три года оккупации ИГ* многое, сейчас вряд ли чем-то можно запугать.

"Пришел на выборы, потому что хочу, чтобы наш город вновь стал безопасным. Чтобы поскорее начали восстанавливать дома", — эмоционально заявил РИА Новости 65-летний местный житель по имени Таха Ахмед.

Внутри школы расположились сразу десять избирательных пунктов, у каждого из которых толпятся люди. Как рассказал РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии, помимо жителей района аз-Зухур, здесь голосуют мосульцы с западной, наиболее пострадавшей части города, а также горожане, временно проживающие в лагерях для беженцев.

"Почти два миллиона жителей Мосула получили право принять участие в голосовании. Таких центров для голосования, как этот, в городе свыше 140", — сказал глава комиссии Ахмед Абдель Хади.

В бедах, свалившихся на город в последние годы, жители Мосула винят наряду с центральным правительством и местных чиновников. Власть в Багдаде, находящуюся около 15 лет в руках лидеров шиитских партий, мосульцы, в подавляющем большинстве сунниты, обвиняют в проведении несправедливой конфессиональной политики.

Она, по их словам, и вызвала широкое недовольство суннитского населения, которым и пользовались сначала боевики из "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ), а потом и ИГ*. Местную администрацию горожане ругают, прежде всего, за коррупцию и неспособность договариваться с центром.

"Пришли на выборы, потому что устали так жить. Хотим новые лица, не запачканные в коррупционных скандалах, хотим новое справедливое правительство, которое поможет нам выбраться из этого положения, хотим начать новую жизнь", — рассказала корреспонденту РИА Новости женщина по имени Дунья.

По данным Высшей независимой избирательной комиссии Ирака, принять участие в выборе новых депутатов имели право 24 миллиона избирателей из 36-миллионного населения страны. В избирательной гонке приняли участие 29 избирательных блоков, объединивших около 200 различных политических партий. Избирком насчитал свыше 7 тысяч кандидатов, желающих занять одно из 329 представленных в парламенте депутатских мест.

Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.

Впервые после освобождения Ирака от террористов ИГ в стране проходят выборы в парламент. Так голосуют в Мосуле. #Iraq #ElectionDay pic.twitter.com/JdUAT5eRhA — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 12 мая 2018 г.

По мнению большинства опрошенных корреспондентом РИА Новости иракских экспертов, наибольший шанс сформировать следующее правительство страны имеет один из двух избирательных блоков — "Коалиция Наср" ("Коалиция победы") и "Альянс фатх" ("Альянс завоевания").

Первый блок возглавляет премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. В него также входят и другие видные деятели шиитской партии "Исламский призыв". В списке "Наср" и один из самых влиятельных политиков суннитской общины страны экс-министр обороны Халед аль-Обейди. Считается, что его присутствие в этом блоке принесет коалиции голоса большинства жителей суннитских районов страны, в особенности провинции Найнава, административным центром которой является город Мосул.

Список "Альянса фатх" возглавляет популярный среди шиитов экс-министр транспорта и командир крупнейшего в шиитском ополчении "Аль-Хашд аш-Шааби" отряда "Бадр". В объединение также входят представители влиятельного среди шиитской общины страны Высшего исламского совета Ирака и другие небольшие политические партии. Лидеры обоих блоков в ходе предвыборной гонки ставили себе в заслугу победу над ИГ*.

Также высокие шансы на значительное количество мест в парламенте, по мнению наблюдателей, у блока "Государство закона", возглавляемого бывшим премьером страны, а ныне вице-президентом Нури аль-Малики.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.