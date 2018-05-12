ВВС Израиля уничтожили туннель палестинских боевиков на границе Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая — РИА Новости. Израильская авиация уничтожила тайный туннель, который рыли палестинские боевики из сектора Газа на территорию еврейского государства, сообщили военные.

Подземный ход, который принадлежал правящему в анклаве движению ХАМАС, был проложен рядом с КПП "Эрез" — единственным на границе анклава с Израилем, который используется для прохода людей.

"Сегодня вечером самолеты ВВС Израиля уничтожили очередной наступательный туннель, прорытый террористической организацией ХАМАС в районе перехода "Эрез" в северной части сектора Газа", — сообщила армейская пресс-служба.

Представитель военного командования Йонатан Конрикус сказал на брифинге для журналистов, что туннель, который предназначался для тайного проникновения боевиков в Израиль, не дотянул считанных метров до линии границы.

Это уже девятый подземный ход, который нашли и уничтожили военные в секторе Газа, добавил он.