В Ираке не зафиксировали нарушений правопорядка в ходе голосования

МОСУЛ (Ирак), 12 мая — РИА Новости. В ходе выборов в Совет представителей (парламент) Ирака, прошедших в субботу, не было зафиксировано ни одного случая нарушения правопорядка, сообщил официальный представитель межведомственной комиссии, отвечающей за безопасность голосования.

Выборы прошли впервые после освобождения страны от террористической группировки "Исламское государство"*. Ранее ряд СМИ сообщали, что террористы ИГ* угрожали проведением терактов в ходе голосования на выборах в парламент.

"В ходе голосования не было зафиксировано ни одного случая нарушения правопорядка. Объявляем нашему дорогому народу об успехе плана по безопасности по обеспечению защиты выборного процесса", — заявил в эфире иракского государственного телевидения спикер комиссии.

По данным Высшей независимой избирательной комиссии Ирака, принять участие в выборах новых депутатов имели право 24 миллиона избирателей из 36-миллионного населения страны. В избирательной гонке приняли участие 29 избирательных блоков, объединивших около 200 различных политических партий. Избирком насчитал свыше 7 тысяч кандидатов, желающих занять одно из 329 представленных в парламенте депутатских мест.

Впервые после освобождения Ирака от террористов ИГ в стране проходят выборы в парламент. Так голосуют в Мосуле. #Iraq #ElectionDay pic.twitter.com/JdUAT5eRhA — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 12 мая 2018 г.

Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.