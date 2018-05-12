Пашинян предупредил о многочисленных фейковых аккаунтах с его именем

ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что в Facebook полно аккаунтов с его именем, но не имеющим к нему никакого отношения.

"От моего имени открыты многочисленные фейковые страницы. Кроме этого моего личного аккаунта, ссылку на который я размещаю в первом же комментарии под постом, все остальные страницы фальшивые", — написал Пашинян в Facebook.

Премьер сообщил также, что у него нет аккаунта в Instagram. "Следовательно, все страницы в Instagram с моим именем фальшивые", — отметил Пашинян.