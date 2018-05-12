В Армении сформировано новое правительство

ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назначил всех министров в составе нового правительства, сообщает пресс-служба главы государства.

В субботу указами президента вице-премьером назначен Мгер Григорян, министром труда и по социальным вопросам — депутат от фракции "Елк" (Исход) Мане Тандилян, министром финансов — бывший главный казначей страны Атом Джанджугазян, министром юстиции — депутат парламента от фракции "Елк" Артак Зейналян, министром здравоохранения — Арсен Торосян, не занимавший ранее госдолжностей.

Министрами сельского хозяйства стал бывший губернатор Ширакской области Артур Хачатрян, министром экономического развития и инвестиций — экс-глава министерства охраны природы Арцвик Минасян, оба представляют партию "Дашнакцутюн".

Министром спорта и по вопросам молодежи назначен бывший глава одного из управлений ведомства Левон Ваградян, руководителем МЧС — бывший глава Минспорта Грачья Ростомян.

Министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов стал Артур Григорян, министром культуры — Лилит Макунц, министром охраны природы —Эрик Григорян, министром транспорта, связи и информационных технологий —Ашот Акопян.

Ранее сообщалось, что МИД возглавил бывший посптред Армении при ООН Зограб Мнацаканян.