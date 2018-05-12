В ЛНР прокомментировали подготовку Киевом "плана деоккупации" Донбасса

ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Начало работы над планом возвращения Донбасса под контроль официального Киева свидетельствует о нежелании украинской власти выполнять Минские соглашения, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Украинское преступное руководство не намеренно выполнять взятые на себя обязательства в Минске. Очередным подтверждением стало заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Он поручил своему ведомству подготовить до 1 сентября "план деоккупации" Донбасса и рассматривает силовой вариант решения конфликта как основной", — подчеркнул Марочко.

Он добавил, что 10 мая Аваков провел с главами центральных органов исполнительной власти системы внутренних дел совещание, во время закрытой части которого призывал подчиненных к "жестким методам" запугивания населения для насильственного восстановления конституционного строя.

По словам Авакова, в МВД уже начали работу над планом возвращения Донбасса под контроль Киева, он должен быть готов летом. Ранее министр говорил, что Киеву необходимо возвращать контроль над самопровозглашенными республиками поэтапно, за счет "тактики мелких шагов, которым аплодируют все", а реинтегрировать сразу всю территорию невозможно.