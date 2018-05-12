В Луганске на открытии мотосезона колонну байкеров возглавил Хирург

ЛУГАНСК, 12 мая— РИА Новости. Президент международного мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, известный как Хирург, возглавил колонну из более чем тысячи байкеров на открытии мотосезона в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.

"Все мятежные республики для меня — друзья. Это города, которые обладают своей душой, в которые приезжаешь с особым чувством. Это все то, что невероятно притягивает: этот дух борьбы, дух сопротивления этому глобальному сатанизму… Увидев такую колонну, которая сейчас за моей спиной, эти флаги, здесь сама Россия, здесь ее дух, который, может быть, в Москве не так чувствуется, как здесь. Здесь больше России, чем в столице", — заявил Залдостанов.

Президент отделения "Донбасс" Виталий Кишкинов, известный как Прокурор, сообщил, что на мероприятие, посвященное Дню республики, прибыло более тысячи мотоциклистов, которые в том числе представляли Крым, Тверь, Белгород и Москву.

"Мне очень приятно, что собирается такое количество мотоциклистов и просто людей, которые приходят поддержать нас", — сказал он.

Колонна мотоциклистов по сложившейся традиции проехала по центральным улицам города, посетив памятные места. Затем гости мероприятия отправились на концерт в мотоцентр "Русские мотоциклисты".