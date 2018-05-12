В Стокгольме арестовали подозреваемого в угрозах шведским министрам

СТОКГОЛЬМ, 12 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция арестовала в субботу в стокгольмском аэропорту Арланда жителя Швеции, подозреваемого в угрозах в адрес шведских министров и попытке убийства, говорится в сообщении для прессы прокуратуры Швеции.

"Мужчина заключен под стражу по подозрению в попытке убийства и в 26 случаях противоправных угроз", — приводятся в сообщении слова прокурора Хенрика Сёдермана. Обвинение, согласно планам, будет предъявлено не позднее 24 мая. Каких-либо подробностей об арестованном или о его угрозах в сообщении для прессы нет.

Как поясняет шведское телевидение SVT, 42-летний мужчина проживает в Западной Швеции. Его подозревают, в частности, в письменных угрозах 26 шведским министрам и политикам. Письма с угрозами он отправлял с августа по сентябрь 2017 года, в некоторых из них содержался не представляющий опасности порошок.

Кроме того, мужчина подозревается в попытке убийства за рубежом, поясняет телевидение.

"Он уехал в Таиланд в начале года и находился там до сих пор. Мы знали, что он возвращается домой", — пояснил шведскому телевидению прокурор Сёдерман.

На данный момент неизвестно, чем занимался мужчина в Таиланде, сообщает SVT.