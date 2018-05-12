Факт гибели военного ЛНР добавят в уголовное дело против командира ВСУ

Бойцы батальона Призрак на линии разграничения в разрушенном поселке Желобок в Луганской области

Бойцы батальона Призрак на линии разграничения в разрушенном поселке Желобок в Луганской области

ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Факт гибели от обстрела военнослужащего Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) приобщат к уголовному делу, заведенному в ЛНР на командира 54 механизированной бригады ВСУ, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

Ранее в ЛНР заявили, что в результате минометного обстрела со стороны ВС Украины в пятницу погиб военнослужащий Народной милиции. 30 марта в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Все данные по его гибели переданы правоохранительным органам для добавления очередного преступного эпизода в материал уголовного дела на командира 54 механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной.