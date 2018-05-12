Лидер ЛНР заявил об общих задачах с Донецком

ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник на встрече в Луганске с делегациями РФ и самопровозглашенной Донецкой народной республики, прибывшими на празднование Дня Республики, заявил об общих с Донецком задачах.

"Цели и задачи у нас, я так понимаю, они одинаковые. Первое – это в политической плоскости. Мы должны доказать, в первую очередь, нашим оппонентам с той стороны – киевской власти, что мы строим более правильное государство, у нас более правильные наши задачи и приоритеты. Это в первую очередь интересы народа", — обратился Пасечник к делегации из Донецка.

И.о главы ЛНР подчеркнул, что также одна из приоритетных совместных задач – воспитать молодое поколение "в духе патриотизма и преданности своей родине".

"Третий момент — мы должны стать лучше по всем направлениям экономического развития", — добавил Пасечник.

Исполняющий обязанности главы ЛНР также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с представителями Российской Федерации и поблагодарил коллег из России за помощь республике.

Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий, прибывший в составе делегации РФ на праздничные мероприятия в Луганск, заверил, что Россия не забывает о республиках и сейчас в Госдуме разрабатывают ряд законопроектов об упрощении получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.