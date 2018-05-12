Премьер Госсовета КНР намерен установить рабочие отношения с Пашиняном

ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в поздравительном послании главе правительства Армении Николу Пашиняну выразил желание установить с ним рабочие отношения для дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

"Я готов установить с вами хорошие рабочие отношения, чтобы совместными усилиями вывести армяно-китайские отношения на новый уровень развития", — говорится в послании, текст которого размещен на сайте правительства.

По словам Кэцяна, китайская сторона также готова адаптировать инициативу "Один пояс, один путь" к стратегии развития Армении, чтобы результаты двусторонних отношений и сотрудничества принесли больше пользы народам двух стран.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Восьмого мая Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.

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