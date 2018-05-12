Тамбовский губернатор вручил областную награду премьер-министру Люксембурга

ТАМБОВ, 12 мая – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в рамках визита в Люксембург вручил нагрудные знаки "За содействие развитию Тамбовской области" премьер-министру Люксембурга Ксавье Беттелю и послу герцогства в России Жан-Клоду Кнебелеру, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"В России говорят, что медали за труд и за отвагу сделаны из одного металла. В этом смысле я уверен, что наши сегодняшние встречи и мероприятия — это большой труд и совместный вклад не только в наши отношения, отношения двух стран, но и в укрепление мира во всем мире", — приводит пресс-служба слова Никитина.
Премьер Люксембурга поблагодарил тамбовского губернатора, отметив, что развитие отношений между Люксембургом и Тамбовщиной теперь получит новый импульс.
Трехдневный визит тамбовской делегации в Люксембург был направлен на расширение торгово-экономического и культурного сотрудничества.