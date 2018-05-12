Выступление Торры вносит раскол в каталонское общество, заявили в Испании

МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Правительство Испании резко раскритиковало программную речь кандидата на пост главы женералитета Каталонии Кима Торры, заявив, что она направлена на раскол общества, и пообещало ответить на любое несоблюдение закона и конституции.

В субботу в каталонском парламента проходит заседание, на котором депутаты обсуждают кандидатуру депутата от партии "Вместе за Каталонию" Кима Торры на пост главы женералитета. Выступая с программной речью, Торра пообещал продолжить курс на "создание республики" и принятие конституции.

"Торра сегодня выступил перед каталонцами с речью, обращенной в прошлое, речью, далекой от того, чего большинство каталонцев, умеренных и конструктивных, хотят для настоящего и для Каталонии будущего", — говорится в заявлении испанского правительства.

Власти страны считают, что выступление кандидата на пост главы каталонского правительства "разделяет" общество, "он отказывается править для всего каталонского общества и содействует напряженности, которая нанесла ущерб Каталонии, ее социальной сплоченности и экономическому развитию".

"Торра не выступил в качестве председателя правительства, которого заслуживают и который необходим каталонцам. Он отказался править для всех них и налаживать отношения, чего требует сейчас общество… Каталонское общество заслуживает восстановления нормальной ситуации и спокойствия, преодоления социального раскола, который усиливают слова кандидата", — говорится в заявлении испанского правительства.

Власти Испании также обвинили Торру в неуважении к каталонским институтам, парламенту и женералитету. По их мнению, политик ставит личные интересы выше общественных.

Его слова свидетельствуют о нежелании диалога "некоторых политических объединений", которые "отказывают в праве голоса всем каталонцам и понимании с остальными испанцами", считает правительство. "Он продемонстрировал, что не заинтересован в диалоге в самом парламенте Каталонии, в сообществе ни с кем, кто не разделяет его взгляды", — говорится в заявлении.

Правительство заявляет, что ответит на "любое беззаконие и нарушение конституционного строя". "Партии, отстаивающие независимость, знают, что у них нет никакой возможности добиться своих сепаратистских целей", — говорится в документе.

Каталония переживает глубокий политический кризис после досрочных выборов в региональный парламент 21 декабря 2017 года. Они состоялись на фоне введения прямого правления Мадрида после незаконного референдума о независимости 1 октября и провозглашения независимости парламентом 27 октября.

Для победы в первом туре Торре необходимо получить абсолютное большинство — минимум 68 голосов из 135. Для победы во втором туре, который должен состояться через 48 часов после первого, достаточно простого большинства. Если радикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) примет решение воздержаться, то Торра будет избран новым главой каталонского правительства при 66 голосах "за", 65 "против" и четырех воздержавшихся.

Чтобы избежать досрочных выборов, каталонский парламент должен избрать нового главу женералитета до 22 мая.