Вооруженные люди напали на деревню в Бурунди, 26 человек убиты

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Группа вооруженных людей напала на жителей деревни на северо-западе Бурунди, 26 человек были убиты и семь ранены, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя властей страны.

По словам министра общественной безопасности и чрезвычайным ситуациям Бурунди Алена Гийома Бюньени (Alain Guillaume Bunyoni), инцидент произошел в ночь на субботу в деревне в провинции Кибитоке рядом с границей с Демократической Республикой Конго (ДРК).

Подробности и мотивы нападения не уточняются.