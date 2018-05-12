Киев использует переговоры, чтобы ввести мир в заблуждение, заявили в ДНР

Воронка от снаряда во дворе жилого дома в Донецке. Архивное фото

Воронка от снаряда во дворе жилого дома в Донецке. Архивное фото

ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. Киев намеренно использует переговорную площадку, чтобы ввести в заблуждение мировую общественность, отсутствие публичной оценки со стороны СММ ОБСЕ и стран-гарантов ведет к дальнейшему дезавуированию минских соглашений, заявил журналистам руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Ранее оперативное командование ДНР и представительство республики в СЦКК заявляли об обстрелах со стороны украинских силовиков территории ДНР 11 мая, в день, который считается Днем республики и отмечается как государственный праздник. В результате обстрелов ранения получили три мирных жителя, повреждена школа-интернат.

"Украинская сторона намеренно использует переговорную площадку для введения в заблуждение мировой общественности и всех участников минского процесса, продолжая попытки решить конфликт военным путем", — сказал Якубов.

Он добавил, что необходимо принять все возможные меры, в том числе и дипломатические, для привлечения Киева к ответственности и предотвращения дальнейшей эскалации. Также было отмечено, что отсутствие оценки со стороны ОБСЕ и стран-гарантов плохо влияет на выполнение минских соглашений.

"Отсутствие публичной оценки таким действиям со стороны СММ ОБСЕ, а также Германии и Франции как стран-гарантов ведет к безнаказанности и дальнейшему дезавуированию минских соглашений со стороны Украины", — подчеркнул Якубов.

В связи с этим он призвал руководство СММ ОБСЕ и страны-гаранты принять все необходимые дипломатические меры для исправления ситуации. В противном случае эскалация будет неизбежна, добавил Якубов.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>