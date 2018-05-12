ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. Киев намеренно использует переговорную площадку, чтобы ввести в заблуждение мировую общественность, отсутствие публичной оценки со стороны СММ ОБСЕ и стран-гарантов ведет к дальнейшему дезавуированию минских соглашений, заявил журналистам руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
"Украинская сторона намеренно использует переговорную площадку для введения в заблуждение мировой общественности и всех участников минского процесса, продолжая попытки решить конфликт военным путем", — сказал Якубов.
"Отсутствие публичной оценки таким действиям со стороны СММ ОБСЕ, а также Германии и Франции как стран-гарантов ведет к безнаказанности и дальнейшему дезавуированию минских соглашений со стороны Украины", — подчеркнул Якубов.
В связи с этим он призвал руководство СММ ОБСЕ и страны-гаранты принять все необходимые дипломатические меры для исправления ситуации. В противном случае эскалация будет неизбежна, добавил Якубов.
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