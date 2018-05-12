Посольство США призывало расследовать нападения на цыган на Украине

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Посольство США на Украине призывает украинских правоохранителей расследовать нападения на ромов, говорится в сообщении посольства.

"В Украине никто не должен жить в страхе за то, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на ромов. Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми в новой Украине", — говорится в сообщении посольства в Twitter в субботу.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к полиции с просьбой принять меры в связи поджогом цыганского лагеря во Львове 9 мая, полиция открыла уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

В апреле в СМИ появилась информация, что радикалы якобы разогнали лагерь цыган в Киеве. Позже в интернете было опубликовали видео, на котором цыгане с детьми убегают от людей в масках, последние применяют газовые баллончики. Полиция возбудила уголовное дело.