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Кандидат на пост главы женералитета Каталонии обещает строить независимость

14:1312.05.2018
(обновлено: 14:34 12.05.2018)
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© РИА Новости / Джорди БойшареуГорожане ожидают результатов внеочередных выборов в парламент Каталонии. Архивное фотоГорожане ожидают результатов внеочередных выборов в парламент Каталонии. Архивное фото
© РИА Новости / Джорди Бойшареу

МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Кандидат на пост главы каталонского правительства Ким Торра назвал экс-главу женералитета Карлеса Пучдемона действующим главой и пообещал в случае прихода к власти продолжить "создание независимого государства".

Заседание парламента Каталонии. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Бойков
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Нового главу правительства Каталонии могут утвердить в понедельник
"Здесь сегодня должен быть не я. Здесь должен быть законный председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон… Хочу четко сказать: наш председатель правительства — Карлес Пучдемон, и мы останемся верными мандату 1 октября (день проведения незаконного референдума о независимости – ред.) – строить независимое государство в форме республики, обеспечивать богатство и социальное единство", — заявил Торра, выступая на заседании парламента, на котором пройдет голосование по его утверждению на должность главы женералитета автономного сообщества.

Кандидатуру Торры на должность главы каталонского правительства предложил лидер партии "Вместе за Каталонию" Пучдемон, находящийся в Германии, где он ожидает решения немецкого суда о его экстрадиции в Испанию.

"Мы хотим добиться восстановления наших институтов и разработать проект конституции", — добавил Торра, один из самых радикальных представителей сепаратистского движения.

В конце прошлого октября Мадрид ввел прямое правление в автономном сообществе. По словам Торры, первыми шагами к созданию республики будет "восстановление институтов власти" Каталонии и проведение муниципальных выборов в 2019 году. "Нам предстоят два больших момента во время этой легислатуры – суд над политическими заключенными и муниципальные выборы 2019 года. Мы должны рассчитывать на муниципалитеты, чтобы создать республику", — заявил кандидат.

"1 октября мы сделали ставку на то, чтобы стать свободными. Мы хотим создать лучшую страну", — добавил Торра. Действия испанских властей он назвал "незаконными" и призвал испанское правительство "признать мандат 21 декабря (день проведения выборов в каталонский парламент – ред.) и восстановить каталонские институты".

Торра также назвал арестованных политиков, которым предъявлены обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости, политзаключенными, и призвал к их освобождению.

"Ничего не будет нормальным в нашем доме, пока мы не восстановим институты и демократию. Некоторые думают, что мы живем в нормальной стране, но нет, напротив. Мы переживаем абсолютно ненормальный политический момент", — заявил Торра.

При этом он предложил премьеру Испании Мариано Рахою переговоры. "Мы готовы к диалогу, не отказываясь ни от чего, даже договориться с испанским правительством", — сказал он, перейдя с каталанского языка на испанский.

Политик также пообещал привлекать внимание международного сообщества к каталонской проблеме и восстановить представительства женералитета Каталонии за рубежом, которые были закрыты после применения 155 статьи конституции. "Мы будем апеллировать к международному сообществу каждый раз, когда будет необходимо, чтобы заявить о нарушении фундаментальных прав граждан Каталонии со стороны Испанского государства", — заявил депутат от партии "Вместе за Каталонию".

Заседание парламента Каталонии. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Бойков
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Пучдемон предложил кандидатуру на пост главы женералитета Каталонии
Первый тур голосования по кандидатуре Кима Торры в каталонском парламенте состоится в субботу. Если ему не удастся набрать необходимое абсолютное большинство голосов, то в понедельник, скорее всего, состоится второй тур. Для утверждения со второй попытки кандидату достаточно простого большинства.

Каталония переживает глубокий политический кризис после досрочных выборов в региональный парламент 21 декабря 2017 года. Они состоялись на фоне введения прямого правления Мадрида после незаконного референдума о независимости 1 октября и провозглашения независимости парламентом 27 октября.

Для победы в первом туре Торре необходимо получить абсолютное большинство — минимум 68 голосов из 135. Для победы во втором туре, который должен состояться через 48 часов после первого, достаточно простого большинства. Если радикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) примет решение воздержаться, то Торра будет избран новым главой каталонского правительства при 66 голосах "за", 65 "против" и четырех воздержавшихся.

Торра родился в городе Бланес (провинция Жирона). На протяжении 20 лет работал в частных компаниях, в том числе в Швейцарии. В настоящее время занимается издательским бизнесом (ему принадлежит издательство A Contra Vent Editors), пишет книги, в том числе о Второй Испанской Республике (1931-1939), получил ряд литературных премий. Был председателем общественной организации Omnium Cultural. В 2012 году стал директором барселонского Культурного центра Борн.

Чтобы избежать досрочных выборов, каталонский парламент должен избрать нового главу женералитета до 22 мая.

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