Командующий Объединенными силами Украины посетил воюющих за ВСУ иностранцев

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Командующий Объединенных сил Украины Сергей Наев посетил одно из подразделений в Донбассе, в котором проходят службу добровольцы из других государств, сообщает пресс-центр Объединенных сил Украины в субботу в Facebook.

"Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев посетил одно из подразделений, в котором проходят службу воины-добровольцы из других государств. На передовых позициях состоялся откровенный разговор о проблемах, которые нужно решить для обеспечения надежной обороны наших позиций. По итогам конструктивного диалога Сергей Наев принял ряд решений", — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся, однако в субботу на сайте минобороны страны также появилось сообщение, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому выплаты иностранцам, воевавшим в ВС Украины, в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности приравниваются к выплатам для украинских военных.

Президент Украины 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. Командующим новой операции назначен Сергей Наев. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.