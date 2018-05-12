Пхеньян уменьшил масштаб ежегодных соревнований танковых частей

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Северная Корея уменьшила масштаб ежегодных соревнований танковых частей по маневрам и стрельбе, передает агентство Рёнхап со ссылкой на осведомленный источник в южнокорейском правительстве.
"На прошлой неделе армия КНДР провела соревнования танковых частей. По нашим оценкам, количество участвующих подразделений, техники сильно сократилось по сравнению с прошлым годом. Нам стало известно, что Ким Чен Ын не присутствовал", — приводит агентство слова чиновника.
Соревнования традиционно проводятся в первой половине года в пограничных с Южной Кореей территориях. Они представляют собой имитацию боевых действий и фактически являются главными крупномасштабными учениями механизированных частей северокорейской армии.
Войска США и Южной Кореи в этом году также провели свои ежегодные совместные военные учения Key Resolve в "сдержанном режиме" в преддверии межкорейского саммита и встреч лидеров США и КНДР.
По итогам межкорейского саммита 27 апреля была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению. Встреча президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына, где также будут обсуждаться вопросы денуклеаризации и отказа КНДР от ракетной программы, запланирована на 12 июня.