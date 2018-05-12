В ЛНР собрали предложения по программе социального развития до 2023 года

ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Завершен сбор предложений по программе социально-экономического развития самопровозглашенной Луганской народной республики до 2023 года, заявил и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник на презентации программы.

"Сбор предложений в программу социально-экономического и политического развития Луганской народной республики до 2023 года завершен", — сказал и.о. главы ЛНР.

Он уточнил, что два месяца назад, когда кампания только стартовала, власти ЛНР заявили о том, что программа развития республики будет "всенародной", и каждый житель Луганщины сможет внести в программу свои предложения.

"Я рад тому, что наш план был успешно реализован. Хочу поблагодарить команду, которая обеспечила это народное обсуждение и каждого из более чем 70 тысяч жителей республики, которые приняли участие в этом процессе", — сказал Пасечник.

И.о. главы ЛНР дополнил, что итоговая программа получила название "Наш выбор".