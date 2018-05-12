Белорусский бизнесмен возместил ущерб государству и вышел на свободу

МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Крупный белорусский бизнесмен, председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов освобожден из-под стражи, он возместил ущерб по своему уголовному делу, сообщила РИА Новости в субботу официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Юлия Гончарова.

В апреле 2017 года Комитет госконтроля (КГК) республики сообщил, что Арбузов задержан по подозрению в неуплате налогов. По информации ведомства, подконтрольные бизнесмену белорусские предприятия завышали в разы стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу.

"С учетом принимаемых мер по возмещению ущерба по уголовному делу мера пресечения в отношении Виталия Арбузова заменена на не связанную с лишением свободы", — рассказала Гончарова.

Официальный представитель СК также уточнила, что из-под стражи бизнесмен был освобожден накануне.

По информации КГК, установленная сумма неуплаченных налогов составила более 100 миллионов белорусских рублей (около 53 миллионов долларов), а сумма незаконно возвращенного из бюджета НДС — более 20 миллионов белорусских рублей (около 10 миллионов долларов). Было возбуждено восемь уголовных дел по статье "незаконная предпринимательская деятельность", еще 11 — "уклонение от уплаты сумм налогов". Подозреваемыми были признаны 18 человек, 12 из которых задержаны.

Группа компаний Fenox занимается продажей автокомпонентов, автоперевозками, венчурными инвестициями, инвестициями в недвижимость, развивает сеть розничных магазинов.