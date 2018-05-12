Южнокорейские активисты отправили шары с агитационными листовками в КНДР

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Группа активистов из Южной Кореи запустила пять воздушных шаров с агитационными листовками на территорию КНДР, несмотря на призыв правительства воздержаться от любых подобных действий, передает агентство Рёнхап.
К шарам были привязаны банеры с надписями: "Не будем обманываться ложными предложениями Ким Чен Ына о диалоге и мире."
"Отправка… в КНДР листовок, которые призваны рассказать факты и правду примерно 20 миллионам cеверокорейцев, никогда не будет остановлена, не взирая на любые формы препятствий и физического воздействия, — заявил лидер альянса Пак Сан Хак.
Пятого мая члены "Альянса движений за свободную Северную Корею" уже пытались отправить на территорию КНДР воздушные шары с листовками, но запуск был предотвращен полицией Южной Кореи. Тогда Пак пообещал продолжать усилия по отправке агитационных материалов через границу.
Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, в том числе отправки агитационных материалов, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом. 1 мая начался демонтаж громкоговорителей в демилитаризованной зоне, которые использовались прежде для ведения "психологической войны" против КНДР.