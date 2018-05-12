На Украине к усилению охраны госграницы привлекли более 300 курсантов

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Более 300 военнослужащих Национальной академии государственной пограничной службы Украины привлекли с 11 мая к усилению охраны государственной границы, сообщает в субботу пресс-служба украинской пограничной службы.

По данным ведомства, курсантов привлекли к охране границы в рамках проведения специальной пограничной операции "Граница-2018", они усилят участки границы со странами ЕС в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей.

"В рамках стажировки офицеры и курсанты Национальной академии Госпогранслужбы смогут на практике воплощать полученные знания и навыки и одновременно повысить защищенность государственной границы. В течение нескольких дней они ознакомятся с особенностями прохождения границы и спецификой охраны госграницы на речной, горной и равнинной участках", — говорится в сообщении на сайте пограничной службы.

По данным погранслужбы, сейчас продолжается основной этап совместной с соседними странами специальной пограничной операции "Граница-2018", которая стартовала 10 апреля и продлится до конца ноября, цель операции — противодействие нелегальной миграции и контрабанде на границе.