МОСУЛ (Ирак), 12 мая — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Террористическая группировка "Исламское государство"* может трансформироваться и вернуть свои позиции в Ираке, если центральное правительство продолжит ущемлять права населения в суннитских районах страны, заявил РИА Новости Халед аль-Обейди — один из лидеров избирательного блока "Коалиция Наср", считающегося фаворитом стартовавших в субботу в Ираке парламентских выборов.

По словам аль-Обейди, в недавнем прошлом — главы минобороны Ирака, "страна нуждается в национальном, сильном правительстве, способном гарантировать минимальные потребности граждан".

"Конечно, наши вооруженные силы смогли их уничтожить в военном плане, но ИГ* — это не только оружие, это и идеология. Эта идеология может затаиться на определенное время, но если правительство проявит нерадение и не исполнит свои обязательства, ничего не предоставив иракскому народу, то я также опасаюсь, что ИГ* может вернуться под другим именем и в другом, может, быть более жестоком, чем ИГ*, уничтожившим суннитские города, виде", — заявил политик.

ИГ* захватило значительную часть Ирака в 2014 году. О полной победе над террористами группировки правительство страны объявило в декабре 2017 года. Парламентские выборы в Ираке проходят впервые после освобождения страны от ИГ*.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.

*Террористическая организация, запрещена в России