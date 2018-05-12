Власти Малайзии запретили бывшему премьеру покидать страну

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Власти Малайзии запретили бывшему премьер-министру Наджибу Разаку покидать страну, сообщает интернет-версия малайзийской газеты The Star со ссылкой на Департамент по делам иммиграции.

По данным газеты, Департамент по делам иммиграции Малайзии в субботу занес Наджиба Разака и его жену Росма Мансур в "черный список", теперь они не могут покинуть страну. Решение ведомства было опубликовано спустя несколько минут после того, как бывший премьер-министр написал в Facebook, что в субботу на неделю уезжает с семьей в отпуск за границу.

"Мне сообщили, что Департамент по делам иммиграции Малайзии не разрешает мне и моей семье выезжать заграницу. Я уважаю руководство и останусь с семьей в стране", — прокомментировал решение ведомства Разак в своем Twitter.

На всеобщих выборах, прошедших в Малайзии 9 мая, оппозиционная коалиция во главе с Махатхиром Мохамадом, который занимал пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 год, одержала неожиданную победу, обеспечив себе простое большинство в парламенте и, таким образом, впервые в пост-колониальной истории страны, отобрав власть у коалиции "Барисан Насиональ" (Национальный Фронт).

Разак подтвердил свое поражение на выборах и заявил, что "принимает выбор народа".

Действующий премьер заявил о том, что появившаяся в СМИ информация о предстоящем введении в Малайзии чрезвычайного положения в связи с победой оппозиции на выборах не соответствует истине.

Монархия играет в Малайзии церемониальную роль, однако конституцией страны предусмотрен ряд ситуаций, в которых царствующий король может утвердить или не утвердить то или иное решение. Королевский трон в Малайзии по очереди занимают главы султанатов, из которых состоит страна.