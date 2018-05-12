В КНР полиция нашла тело таксиста, заподозренного в убийстве пассажирки

ПЕКИН, 12 мая — РИА Новости. Полиция китайского города Чжэнчжоу в центральной провинции Хэнань утром в субботу нашла тело молодого мужчины, предположительно, водителя онлайн-сервиса такси Didi Chuxing Technology Co, подозреваемого в убийстве молодой пассажирки.

"Полиция в ходе усиленных поисков подозреваемого в убийстве 12 мая около 4.30 по местному времени (пятница 23.30 мск) обнаружила тело мужчины в канале, расположенном вблизи западного участка третьего транспортного кольца города Чжэнчжоу", — сообщается в заявлении полиции города.

Отмечается, что найденный мужчина имеет сильное сходство с разыскиваемым подозреваемым, поэтому предварительно можно констатировать, что это водитель онлайн-сервиса такси Didi Лю Моухуа, который подозревается в убийстве пассажирки Ли Моучжу, сообщает полиция. Тело отправлено на экспертизу ДНК.

Ранее стало известно, что 21-летняя стюардесса авиакомпании Lucky Air по фамилии Ли после завершения смены ехала в родной город Цзинань в провинции Шаньдун. Чтобы добраться из аэропорта на вокзал Чжэнчжоу, она воспользовалась сервисом такси. Девушка была убита водителем Didi Chuxing в ночь на 6 мая, на ее теле было более 20 ножевых ран, по предварительным данным следствия, девушка подверглась сексуальному насилию.

После того, как случай был предан огласке, общественность в социальных сетях обрушилась на компанию с обвинениями в серьезных пробелах в проверках своих водителей и обеспечении безопасности пассажиров. Некоторые пользователи популярной соцсети Weibo пишут, что лично видели у некоторых водителей в машине холодное оружие. Didi Chuxing позже объявил вознаграждение в 1 миллион юаней (около 158 тысяч долларов) за информацию, которая поможет полиции найти подозреваемого.

Это не первый случай убийства, совершенного водителем Didi, в мае 2016 года в городе Шэньчжэнь водитель такси убил 24-летнего мужчину.