Помпео прокомментировал освобождение Пхеньяном трех американцев

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Освобождение трех американцев из КНДР создало условия и основу для успешной встречи между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Их освобождение создало условия для успешной встречи между президентом Трампом и Ким Чен Ыном", — сказал Помпео. По его словам, США продолжат подготовку саммита с Северной Кореей.

Госсекретарь США дважды побывал в КНДР, где встречался с Ким Чен Ыном. В результате переговоров в Пхеньяне были освобождены три гражданина США корейского происхождения, которые около двух лет содержались под стражей. Вместе с Помпео они вернулись в Америку.

В минувший четверг президент Трамп написал в Twitter, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре.